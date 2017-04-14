安平螢火蟲再現 帶動夜間觀光

近來在台南市安平區鹽水溪堤防水鳥公園附近出現大量螢火蟲，市議員李文正希望市府能重現並規畫安平螢火蟲生態區，結合歷史古蹟文化使安平休閒觀光更加提升。

李文正表示，每年在跑星光馬拉松時，偶爾都會在鹽水溪堤防看到螢火蟲；最近更有運動民眾看到為數不少的螢火蟲，希望市府能在水鳥公園營造螢火蟲生態鏈池。

李文正認為，其實安平不是只有古蹟歷史而已，更有豐富的生態；他兒時的記憶，每到夏天晚上都會有滿天的螢火蟲。今年星光馬拉松即將在7月8日舉辦，還有大員皇冠飯店也即將在水鳥公園鹽水溪畔開幕，如能結合螢火蟲生態將有加分效果，也可帶動安平晚上休閒觀光經濟效益。

(中時)