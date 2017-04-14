新上國小沒游泳池 校隊卻拿團體雙料冠軍
高雄左營區新上國小校內沒有游泳池，靠著強大的家長後援會，每日接送校隊選手到社區游泳池練習，竟培養出一批實力超強的游泳好手，在今年高雄市國民小學教育盃游泳比賽展露頭角，以壓倒性成績拿下男童、女童乙組團體總成績雙料冠軍，部分項目的成績甚至比有游泳池的甲組學校更棒。
校方表示，雖然校內沒有游泳池，但與1公里外的社區游泳池合作 ，校隊選手每天上午7點由家長自行送到泳池，利用晨光時間練習完畢後，再由家長載至學校上課，日復一日，校隊選手的家長們因為長期陪伴，進而建立向心力超強的後援會。
游泳校隊去年參加高市國民小學教育盃游泳比賽，已獲男女組雙料亞軍，今年再度參賽，再以14金、3銀、4銅並破兩項大會紀錄的成績，勇奪男女團體雙料冠軍。
身為隊長的學生吳亮憬一開始非常討厭游泳，游著游著卻游出興趣，為了增加實力，還背著鉛塊練習，腹部兩邊常磨破皮留疤痕，卻以紮實技巧，個人奪下4金1銀。
從小學游泳的鄭喬安，實力備受看好，這次參賽本以破紀錄為目標，可惜一度受對手影響過早起跳，慘遭取消資格，但她在其他項目取得4金佳績，對她而言，游泳已不再只是為了拿金牌，而是生活中的樂事。
三年級才學游泳的林楨賀，起步雖慢，今年卻一舉奪下4面金牌，更讓他開心的是，鼻子過敏的問題，因為游泳改善很多。
新上國小校長簡秀治在頒獎會上表示，雖然學校沒有游泳池，但練習的社區游泳池也是家長經營的，透過學校、游泳池、校隊家長三方合作模式，營造游泳訓練環境，也希望提供其他沒有游泳池的學校參考。
(中時)
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