MLB》達比修10K首勝落袋 柳賢振苦吞2連敗
日本強投達比修有前兩戰表現平平，但只要他的滑球發威且找到好球帶，天使隊這個下午會就很難過。達比修先發7局飆出10K，只讓天使敲出5安、沒有失分，幫助遊騎兵以8比3贏球，達比修也獲得本季首勝。
「我今天的滑球非常犀利，」達比修賽後說：「一開始滑球變化的幅度就很大，我還得把它『定位』一下才行。」
達比修一開賽的確忙著控制他的滑球位置，前3局被敲2安還有2次四壞，接著就完全進入狀況。相較於前兩場先發，達比修投了51顆滑球，只讓打者揮空3次，今天投26球就製造了5次揮棒落空。
「除此之外，達比修今天還能運用內角速球，替他的滑球爭取到更大的揮灑空間。」遊騎兵教頭班尼斯特（Jeff Banister）說。
今天也是達比修大聯盟生涯第103場先發，第29次單場投出雙位數三振，直逼「三振王」萊恩（Nolan Ryan）替遊騎兵投出的34場雙位數三振（129場先發）。天使也是貢獻達比修最多勝投的隊伍，14次對戰讓達比修拿下8勝。
亞洲強投今天3人出賽，達比修勝場開張，陳偉殷先發3局失6分無關勝敗，手術後復出的韓國左投柳賢振對小熊先發4.2局挨兩轟，失掉4分，終場道奇以0比4敗北，也讓柳賢振苦吞開季2連敗。
(中時電子報)
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