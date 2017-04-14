金蘭盃廚藝競賽開始報名 總獎金30萬
第7屆「金蘭盃」廚藝競賽登場，今年參賽選手不僅要熟練「醬」的運用，還要以「小城故事」做為競賽主題，烹調各城市在地料理。這項競賽即日起到5月15日接受報名，總獎金30萬元，廣邀全台各地餐飲系學生、廚藝界人士來發揮專業、大展創意。
為了讓更多在地食材及城鄉風味能原味昇華、烹調創新，第7屆「金蘭盃」以「小城故事」為競賽料理主軸，比賽書審只需符合主題並繳交完整資料，選手的書審文筆也不再影響海選資格，每位廚師都能專心創作料理，將時間運用在烹調美味、傳遞料理信念，使比賽以純粹廚藝、美食風味相互切磋。
參賽選手以台灣在地美食為主，並於南北兩區分別進行海選PK賽，從基礎刀工、料理火侯、用醬技巧，如何運用精巧手藝搭上料理呈現完美比例，並以一道熱菜擄獲評審味蕾，讓評審在品嘗過程中感受料理風味與在地文化，這都是考驗選手對於食材的熟練程度、烹煮方法以及生活文化觀察。
第七屆「金蘭盃」競賽方式，以2人為搭擋，分為「學生組」與「職業組」。學生組參賽資格需年滿16歲或以上高中職、大專院校餐飲等相關科系及應屆畢業生；「職業組」必須要有餐飲相關單位在職證明，或美食餐飲公會或協會之推薦函即可參賽。
北南初賽海選分別於6月3日及10日在經國管理暨健康學院與崑山科技大學舉行，兩區各挑選學生組及職業組前10名，共計40名參與總決賽，有意參賽者可至金蘭盃網站報名，最新消息可關注「金蘭小醬」FB動態，或以掛號、親送報名資料送至台北市中山區中山北路二段45巷11號4樓金蘭盃活動小組，亦可洽報名諮詢專線（02）25626001分機309林小姐。
(中時)
關鍵字：金蘭盃廚藝競賽
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