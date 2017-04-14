越「坐」越勇 銀髮族大讚坐著運動真棒

阿公阿嬤參加「樂活勇健椅」課程，一起做操伸展筋骨，大讚坐著也能運動真棒！（陳淑娥攝）

台灣長照人口10年將成長38%，今年國內老化指數達100.2%，老人已比兒童還要多，光田綜合醫院與慈濟基金會，14日舉辦「樂活勇健椅」課程，阿公阿嬤一起做操伸展筋骨，老人家「動手又動腳」，大讚坐著也能運動真棒！

「正港越坐越勇啦！」今日第一堂課吸引16位長者參與，80歲的陳爺爺因子女外出上班，白天無人陪伴，最期待就是到長照站參與活動；阿嬤則開心地說，朋友找她一起來，原來可以坐著運動，運動讓自己感覺愈來愈年輕。

光田醫院指出，「樂活勇健椅」專為銀髮族設計，運用生活上最便利的椅子及簡易的運動器材（如彈力帶、彈力球）做有氧、核心肌群訓練，再融合「運動遊戲化，遊戲運動化」，為課程增添趣味性及特色。

老年醫學科主任李秉學表示，銀髮族運動讓心情愉快能預防失智症、老年憂鬱症，有助於控制血壓、血脂、血糖，可達到活躍及健康老化目的。「樂活勇健椅」即起每週五上課，上午場在西歧活動中心，下午場在光田醫院大甲分院，符合長照2.0服務對象的民眾歡迎報名，請電04-26889943。

(中時)