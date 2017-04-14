鄧文聰3.5億獲保 最高法院自為裁定不准交保
(16:28更新內文) 被控在海外質押公司資產掏空67億多元的前幸福人壽董事長鄧文聰 ，一審重判28年，案經上訴後，高院讓他交保，但遭最高法院撤銷，高院上周仍以他患有重度睡眠呼吸中止症可能猝死為由，讓他以3.5億元交保，但最高法院今日自為裁定，不准鄧交保。
最高法院罕見自為裁定的理由，是為了使高院不再糾結是否准予交保的問題，讓高院專注在本案審判的進行；最高法院考量鄧男病情沒有加劇情形，他的財力甚豐，且在大陸深耕多年，並曾刻意隱匿擁有外國護照的事實，有逃亡的意圖，因此裁定不准交保。
鄧文聰從2015年4月2日遭羈押至今，他以患有重度睡眠呼吸中止症 為由，向高院聲請具保停止羈押，高院考量他的病情容易因夜間缺氧 造成心血管收縮猝死，去年於看守所曾發作，經同舍收容人發覺急救並喚醒，始轉危為安，可見他的病情確有危險性。
高院認為，鄧羈押期間甚長，且本案尚有許多證據循司法互助程序向境外取證，回覆之日未知，權衡國家刑事司法權的有效行使及鄧男健康狀況，裁定讓鄧文聰以3.5億元交保，並限制出境、出海，每日到北市敦南派出所報到。
檢方不服提抗告，最高法院認為，高院曾裁定不准交保，在鄧的病情沒有加劇情況下，高院竟作完全不同處分，有理由欠備的違誤。此外，最高法院指出，北院判決認定鄧犯罪所得高達67億多元，扣除檢方追回款項仍然有58億元在他手上，但交保金僅3.5億元，因此撤銷交保。
高院審酌後，佐以台大、榮總醫院鑑定報告，認為鄧病情雖未達保外就醫狀況，但有再次發病猝死可能，考量本案多數證人已交互詰問 調查完畢，昨仍裁定3.5億元交保，但限制出境、出海及住居，並每日至派出所報到2次。檢方不服提抗告，最高法院自為裁定，不准鄧交保。
(中時)
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