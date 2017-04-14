揮別風災斷水危機 大安淨水廠將設發電機
台北市大安區每逢颱風肆虐就會斷電，導致居民無水可用，去年為了調水車疲於奔命，在立院副院長蔡其昌協助下，大安淨水廠將設置一座發電機，讓抽水設備不受停電影響能正常運作，揮別斷電即斷水陰霾，預計8月可完工。
蔡其昌服務處特助施志昌14日指出，大安區每逢颱風來襲時，只要吹倒一根電桿立即引發斷電，導致大安淨水廠的抽水設備無法運作，居民無水可用叫苦連天，跨區調水車更是疲於奔命，居民聞颱色變。
自來水公司表示，大安淨水廠將增設緊急備用150KW防音型發電機，經費215萬元，目前已決標，預計8月可完工；受益里數為大安區12里，包括南埔、東安、南庄、中庄、龜殼、海墘、西安、頂安、松雅、福住、福興及永安里共計3441戶，將穩定民生用水風險及大幅提高供水穩定度。
水公司指出，大安區行政住戶5457戶，供水戶數3441戶，自來水普及率僅63.06%，大安淨水廠是一座1200噸的配水池，抽取2口地下水進行淨化，設計出水量每日為12000噸，目前出水量僅1900噸，顯示自來水不夠普及，呼籲民眾趕緊申請裝自來水，颱風來襲時不用怕斷電斷水，用水更有保障。
(中時)
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