俄國發展科研潛水艇 號稱軍民兩用
新消息指出，俄羅斯研製的「別爾哥羅德」號科研潛水艇已大致完成，預計將在2018年服役該國海軍，目前世界尚無其他同類型潛水艇。
據俄羅斯《消息報》報導，「別爾哥羅德」新型核潛艇功能相當齊全，不僅配備無人深潛器、深海考察潛水箱，還附設有專業科研設備。該潛艇不僅能在深水區完成軍事任務，還能對北極大陸架的礦產進行勘探。
俄羅斯軍事網（MilitaryRussia）評論上述核潛艇，指該艇可裝載多種設備在海底作業，可用於軍事方面，亦可用於和平目的，目前在全球為獨一無二！
(中時電子報)
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