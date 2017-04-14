林心如演苦情媽滿眼喜悅 蘇有朋忍不住噹她...
林心如去年閃婚後義氣相挺好友蘇有朋所執導的第二部電影《嫌疑人x的獻身》，近日蘇有朋上浙江衛視《熟悉的味道2》，爆料當時正逢林心如人生中最幸福的時刻，偏偏她所演的是苦情的單親媽媽，怎麼樣都無法入戲，還被蘇有朋從鏡頭上發現「滿眼都是喜悅」，最終忍不住親自下來「噹」林心如要收收心。
林心如在《嫌疑人x的獻身》演出一名失手殺死前夫的單親媽媽「陳婧」，導演蘇有朋近日上節目回憶林心如當時拍攝一度入不了戲，「因為去年我們拍戲正是她人生最幸福的時候，可是這個角色是一個相對比較苦情的角色，所以她一下子沒有辦法把那個角色的靈魂塞進去。」
蘇有朋說，從鏡頭中他看到林心如眼中盡是喜悅，「畫面裡不是陳婧，還是林心如」，使蘇有朋只好找林心如談談，叫她收起幸福心情好好入戲，而相當熟練演員工作的林心如也隨即辦到，才有今日令觀眾印象深刻的演出。
(中時電子報)
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