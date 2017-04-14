國美館「作陶40年」 楊文霓展東西陶藝品味
國立台灣美術館推出「作陶40年—楊文霓個展」，楊文霓在1974年畢業於美國密蘇里大學藝術研究所，是台灣首位獲得陶藝藝術碩士的留學生，返台後投入陶藝創作，以具象寫實為創作主軸、實驗抽象為表現形式，在東西文化中找到自我的陶藝品味。
國美館推出「作陶40年—楊文霓個展」，展出陶藝家楊文霓自1980年至2017年的陶藝創作及大型戶外裝置陶藝創作近60件，在203-205展覽室展出至7月23日。
國美館館長蕭宗煌表示，展出作品涵蓋楊文霓投入陶藝創作40年來的精選創作，有80年代的容器與陶壁、90年代的刻紋系列及千禧年後的大型公共藝術等，均展現蓬勃的生命力。
楊文霓在1975年返台後，於臺北國立故宮博物院從事古代官窯陶瓷技術實驗與研究，對傳統陶瓷的深切體認，並融合西方藝術思潮及技法，作品不但沿襲傳統古典、雅緻，並融入寫實與創新風格。
楊文霓表示，她的作品風格一再轉變，在1979年移居高雄多年，作品逐漸展現南台灣陽光與蓬勃植物風格，也創作出一系列色彩繽紛、充滿豐沛力量的作品。
(中時)
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