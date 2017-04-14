陸央行公布3月金融數據 M2增長10.6％

中國人民銀行今日公布中國金融數據，截至3月底，廣義貨幣（M2）餘額159.96兆元人民幣（下同），較去年同期增長10.6％。

Q1人民幣貸款增加4.22兆元，較去年同期減少3,856億元，其中，3月份新增人民幣貸款為1.02兆元，較去年同期減少3,497億元。

社會融資方面，截至3月底社會融資規模存量為162.82兆元，較去年同期增長12.5％。3月份社會融資規模增量為2.12兆元，較2月份多出1.03兆元；而Q1社會融資規模增量為6.93兆元。同時，Q1對實體經濟發放的人民幣貸款占同期社會融資規模的65％，較去年同期下滑4.6個百分點。

(工商)