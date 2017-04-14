棒！陰莖挨震波15分鐘 不舉男重拾雄風

醫師指出，陰莖挨低能量震波15分鐘，硬度可至少向上跳一級。（倪浩倫攝）

不舉男「小弟弟」挨震波，硬度可從蒟蒻變香蕉！統計顯示，國內陰莖無法正常勃起者，約7成皆是因血流不足所致，透過低能量震波治療，可刺激海綿體心血管新生，增加血流量和血流速度，高達8成不舉男可重拾雄風；泌尿科醫師提醒，坊間有非泌尿科診所打著「男性健康保養」，從事非專業治療，有患者陰莖還沒恢復硬度，就被打的到處瘀青變「黑香蕉」。

台大醫院泌尿部主治醫師、台灣男性醫學會理事長張宏江表示，統計顯示，勃起需要充血，當血管老化造成血流異常，或因三高造成的血管栓塞、動脈硬化，都會影響勃起的硬度和維持時間；他補充，國內勃起功能障礙的患者，約6~7成是血管因素引起，另3~4成為中風、糖尿病引起的神經因素。

一名50歲男子，近期在床上無法維持勃起，硬度也變差，數次做愛失敗後，夫妻已無性生活，經檢查為血管型的勃起功能障礙，接受低能量震波治療後，硬度已從第1級的「蒟蒻」，改善至第2等級的「剝皮香蕉」。

台灣男性學醫學會明將舉辦「2017男性勃起功能障礙、慢性攝護腺炎及低能量震波治療研討會」。張宏江說，能量震波治療過去常用於震碎體內結石、治療關節疼痛，低能量震波治療則可治療血管型的勃起功能障礙；他解釋，動物實驗證實，低能量震波可增加微血管的新生，而在人體治療方面，透過超音波檢查發現，血流量和血流速度都呈現明顯改善。

對於因血管問題而有勃起功能障礙者，可接受6~12次的低能量震波治療，初期為每周1次、持續6周，由醫師手握患者陰莖，進行15~20分鐘的震波治療，「感覺就像用橡皮筋輕輕彈在陰莖上」；張宏江說，6次療程後，通常7~8成患者有效，硬度明顯往上跳一級，若想要繼續加強，則可再接受每月1次，共6次的治療，「每一次的療程費用上限為6000。」

張宏江提醒，部分患者在接受治療後，可能會出現些微的皮下出血、瘀青等狀況，有服用抗凝血劑藥物者需事先告知醫師；民眾若有治療需求，務必尋求專業泌尿科醫師，有坊間非泌尿科診所打著「男性健康保養」口號替民眾做治療，但因非專業，反而把患者陰莖打的到處瘀青，變硬不成反成「黑香蕉」。

(中時)