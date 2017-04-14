首爾三星大樓驚傳爆裂物 疏散全員搜查

三星大樓前警方封鎖搜查。(圖/huffingtonpost.kr)

南韓三星集團旗下位於首爾瑞草區的三星壽險公司的辦公大樓，今天中午驚傳遭安置爆裂物，緊急將整棟辦公室約3,000多名員工疏散，而南韓警方稍後也到場在大樓進行搜查。

據路透社報導，首爾瑞草區的三星壽險公司大樓，於今天上午約11點30分驚傳有爆裂物，緊急疏散內部員工，並封鎖附近的瑞草地鐵站之後，警方也進行了全面性的搜查，直到下午1點30分才排除辦公大樓內有炸彈，證實為虛驚一場。

而三星壽險大樓旁的三星電子和三星證券的大樓，也一同被封鎖以防萬一，正值兩韓關係緊張之際，儘管這起爆裂物案最後是虛驚一場，仍讓人人感到緊張。

(中時電子報)