老公綠到發光！白百何當街臭臉說電話
電影《失戀33天》女星白百何近日被曝在泰國與男模張愛朋一系列偷情照，兩人親密戲水，還任小鮮肉伸手摸臀，足足給老公陳羽凡戴了頂大綠帽，至今外界都在等待白百何親自回應出軌一事。不過陸媒倒是先曝光她前幾日臭臉現身上海的照片，只見她臉上難得露出不悅神情，講著電話看似心事重重。
白百何尚未出來回應，陸媒就先曝光她在被曝出軌前幾日，現身上海的臭臉照，只見她講著電話臉色凝重，看起來心事重重，不知與此次事件有無關係。另外，揭發白百何出軌的大陸第一狗仔卓偉，也透露白百何夫婦應該尚未離婚，只是處於分居狀態。
而陳羽凡今早也疑似透過微博，回應妻子出軌風波，「蛋疼的，都快回家過節吧～」照片中陳羽凡身揹螢光綠腰包，就彷彿他目前處境，綠的發光！
(中時電子報)
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