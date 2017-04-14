通緝犯因為這樣被抓 當場與友人翻臉
家住台南大內的張姓男子因違反槍砲彈藥刀械管制條例，日前遭到台南地院發布通緝，他到處躲藏不敢回家，出入也都靠友人接送，昨日臨時開著自家轎車到善化購物，卻被休假員警認出車牌，聯絡警網將其逮捕，他當場惱羞成怒，對著友人大吼「早就跟你說警察認得出我的車了！」讓在場員警哭笑不得。
警方調查，51歲的張男有公共危險、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，12日才因案遭到地院發布通緝，他自知有案在身，這陣子都離家投靠朋友，外出也都由人接送，昨日妻子開著車去找他，友人想外出購物，提議直接開車出門，他再三表示可能會被警方盯上，友人嘲笑他「甘有甲雖衰？你有夠沒膽！」他被激不過就開車出門。
張男難得外出放風，一到鬧區就先到路旁攤販吃肉粽，休假中的善化派出所巡佐楊仲弘路過，看到車型覺得眼熟，查詢車牌發現是張男妻子所有，立刻通知同事支援，等兩人吃完點心正要上車，上前表明身分盤查，張男先是一臉錯愕，下一秒鐘突然著友人大罵：「就跟你說警方認得我的車，還要我開這台車出來！攏系哩害我啊！」情緒失控猶如潑婦罵街，員警還得在旁當和事佬，他發洩過後也只能乖乖就逮，訊後依法送辦。
(中時)
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