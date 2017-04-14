苗栗縣長徐耀昌女兒新婚 歸寧宴捐百萬禮金助弱勢
苗栗縣長徐耀昌小女兒徐毓翎歡喜出嫁，預定16日在三義西湖渡假村舉辦歸寧婚宴，徐毓翎感念父親為縣政建設勞心勞力，雙親都熱心社會公益，決定捐出100萬元禮金，捐贈幼安教養院及救難協會等弱勢及公益團體。
徐毓翎平日在台北工作，致力自己創立的事業，每到選舉期間，就會回到苗栗家鄉，擔任父親徐耀昌的分身，幫爸爸掃街拜票，展現天生的親和力，幾乎與鄉親零距離。
因緣際會下，徐毓翎結識擔任警職的男友林錫恩，2人愛情長跑多年，有情人終成眷屬，縣長徐耀昌、夫人蔡麗卿伉儷雖百般不捨，但林有一次回苗栗，主動買材料修復按摩椅，讓家人跑完行程得以放鬆，一些小的水電問題也難不倒他，讓他們安心把掌上明珠交給準女婿。
徐毓翎婚後仍住台北，也希望分擔父親擔任首長的壓力，小倆口決定藉歸寧婚宴，捐出100萬元禮金，分別贈與幼安教養院、華嚴啟能中心、廣愛教養院、新苗發展中心、聖家啟智中心、苗栗創世基金會、智障福利協進會、身心障礙福利協進會、視覺障礙者福利協進會、特殊教育關懷協會、身心障礙燭光技能發展協會、三清慈善會、星光服務協會、頑皮豹愛心社、救難協會、海青老人養護中心、愛貓保護協會、友善毛小孩協會等社團與弱勢單位。
(中時)
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