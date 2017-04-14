胡勝正身體不適急救 總統府：已清醒可說話

中華經濟研究院董事長胡勝正今天到府開會，呼吸不順，緊急送醫急救。總統府發言人黃重諺表示，胡院士急救過程相當清醒，救護車來之前，府方醫護人員有先做人工呼吸等急救，胡院士急救過程清醒，也可以講話，送醫後，醫生建議繼續留院觀察一到二天。

總統府博愛路向的停車場，約莫下午一點多，有人在停車格上接受人工呼吸急救，原來是來府開會正要離開的胡勝正，國安會秘書長吳釗燮、總統府發言人黃重諺及國安會委員童振源都趕緊到現場關心，因為一下子來了兩輛救護車，加上在戶外做人工呼吸，連對接的法務部廉政署門口，都有不少人公務員都出來了解狀況。

黃重諺指出，今天中午，胡勝正應國安會童振源邀請來辦共識聊財經智庫相關議題討論，離開後，突然覺得呼吸不適，府緊急叫救護車，在救護車上未到時，府方醫師先做些急救包括人工呼吸，急救過程中，胡勝正意識清醒，但是呼吸微弱。

黃重諺表示，胡勝正今天中午來時，臉色就不是很好，因為胡院士長期有肺部問題，府方剛向醫院了解後，醫院說目前院士已經清醒，可以講話，建議在醫院觀察一到二天比較好。

至於胡勝正這次來府開會，是否為了前瞻建設計畫而來？黃重諺表示，不是，而是就台灣及全球目前整個經濟局勢，總統府陸續邀請台灣一些相關財經智庫到府來開會，以了解情況。

(中時)