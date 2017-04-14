馬鈴薯為國民蔬菜 廣州人愛吃雞中翼

據大陸超市生鮮O2O平台京東到家《京東到家超市生鮮大數據報告》指出，馬鈴薯以壓倒性優勢當選國民蔬菜，京東到家每年賣出約2萬噸的馬鈴薯，受歡迎指數遠遠高於排名第二的小黃瓜，番茄跟香菜則緊跟在後。

國民水果則為香蕉，京東到家每年賣出的香蕉可繞地球1圈，而蘋果僅勉強殺入前十名。

不同地區的用戶，對於生鮮商品的選擇也呈現地域性差異。北京人喜歡吃低脂類食品，且最喜愛肉類產品，排名中前三名均為雞肉類。上海人愛甜味，不僅水果前五強香蕉、蘋果、梨、冬棗、甜瓜皆屬高糖分，連蔬菜類中的榜首也是帶有甜味兒的番茄。

廣州民眾不僅對蔬菜、水果、肉類雨露均沾，且對吃的東西很是講究，最愛吃的蔬菜是香蔥，吃雞一定要吃肉質最軟最鮮的雞中翼。廣州果然是「最會吃的城市」。

(旺報)