科學探索從小紮根 成功高中5國三生錄取彰中科學班

彰化縣立成功高中的陳柏愷（右四起）、陳茂祥、林煒儒、謝秉宏、周聖翔五人今年順利錄取彰中科學班，錄取人數僅次於陽明國中。（謝瓊雲攝）

陳柏愷(右一)、陳茂祥兩人對生物領域十分有興趣，透過解剖觀察蝦、豬心等了解生物及其器官構造。（謝瓊雲攝）

通過資優生鑑定的謝秉宏對理化實驗著迷。（謝瓊雲攝）

周聖翔透過顯微鏡觀察研究表皮組織。（謝瓊雲攝）

在小六科學營、國一科學班的統整學習下，陳柏愷(右二起)、陳茂祥、林煒儒、謝秉宏、周聖翔五人順利進入彰中升學班就讀，校長許偉志(右四)今天頒發獎學金以茲鼓勵。（謝瓊雲攝）

彰化高中科學班特招放榜，彰化縣立成功高中靠著小六科學營、資優巡迴班和國一科學班，穩紮穩打培養學生自然科學、數理能力，理論、實驗並重，今年7人報考有5人上榜，錄取率全縣最高、錄取人數僅次陽明國中。

1998年創校、7年前改制為完全中學的成功高中並非都會型學校，近年成為資優教育重點學校，4年前開辦小六科學營、資優巡迴輔導班，培訓學區內小學生，上榜的陳柏愷、陳茂祥、林煒儒、謝秉宏、周聖翔五人，全都經過此洗禮。

彰中科學班30個名額，共有中彰投340名國三生報考，完成報到後，近日將開始高一先修課程，銜接基礎課程，開學後將直接進入高二課程，每周三還將到中興大學進行全天的專題研究課程。

曾獲全縣模擬考榜首的陳茂祥說，參加小六科學營時，在無升學壓力下培養科學實驗興趣，對生物十分有興趣，透過實際觸摸與觀察，已能清楚繪製出蝦、心臟的構造細節，為準備科學班特招，國三就已把高一數理課程摸透，滿無求知慾，未來將朝醫科努力。

校長許偉志指出，去年更利用社團時間、早午休和周六課餘時間，集中各班優異生成立國一科學班，額外加強數理學科和實驗課程，在洪世皇、張明仁等教師指導下，獲獎連連。

洪世皇表示，科學班課程教學不只在知識理論傳授，透過問題解決模式，更重要的是強化孩子結合理論與實務經驗，在分組探索專題的過程中，學會合作、表達與分享。

(中時)