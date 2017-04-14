桃園農博共創新文化 紙與鋼的綠色相遇

東和鋼鐵與正隆公司參加桃園農博活動，來一場紙與鋼的綠色相遇。（甘嘉雯攝）

東和鋼鐵邀請台灣藝術大學雕塑學系劉柏村教授，設計製作「悠遊鵝」鋼雕藝術品，將在桃園農博會場展出。（甘嘉雯攝）

正隆公司致贈紀念紙雕作品給桃園市長鄭文燦。（甘嘉雯攝）

桃園農業博覽會試營運將於22日展開，東和鋼鐵公司及正隆公司共襄盛舉，東和鋼鐵特別邀請台灣藝術大學雕塑學系劉柏村教授，設計製作「悠遊鵝」鋼雕藝術品，而正隆則提供自家生產的「蒲公英」環保衛生紙、擦手紙，供大會於活動期間使用，也進行衛廁空間美化布置。

桃園市長鄭文燦14日特別頒發感謝狀給這2間公司，他說，讓傳統工業的紙與鋼相遇交織出創新時尚的新文化，與農業博覽會的農業、科技、環保理念相結合，讓永續農業發展的核心價值得以在桃園深根茁壯。

「悠遊鵝」共有24只鋼雕，最高達5米，將在農博展區微笑牧場展出，呈現鋼鐵與自然生態、農業生活融合的意象；而正隆則利用環保紙材融入創意發想與結構設計美學，做成好玩有趣之紙桌椅、裝置藝術來布置農博，全展品展後可全部回收再利用。

(中時)