桃園農博共創新文化 紙與鋼的綠色相遇
桃園農業博覽會試營運將於22日展開，東和鋼鐵公司及正隆公司共襄盛舉，東和鋼鐵特別邀請台灣藝術大學雕塑學系劉柏村教授，設計製作「悠遊鵝」鋼雕藝術品，而正隆則提供自家生產的「蒲公英」環保衛生紙、擦手紙，供大會於活動期間使用，也進行衛廁空間美化布置。
桃園市長鄭文燦14日特別頒發感謝狀給這2間公司，他說，讓傳統工業的紙與鋼相遇交織出創新時尚的新文化，與農業博覽會的農業、科技、環保理念相結合，讓永續農業發展的核心價值得以在桃園深根茁壯。
「悠遊鵝」共有24只鋼雕，最高達5米，將在農博展區微笑牧場展出，呈現鋼鐵與自然生態、農業生活融合的意象；而正隆則利用環保紙材融入創意發想與結構設計美學，做成好玩有趣之紙桌椅、裝置藝術來布置農博，全展品展後可全部回收再利用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。