航警性侵同事前女友 遭停職處分

警政署航空警察局保安警察大隊第二大隊第一分隊陳姓警員，和女子的前男友為同事，雙方因而認識，也知道兩人已經分手。今年1月晚上，陳男以通訊軟體LINE傳送內容為「想找講話方便的地方」、「ㄜ……就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」、「妳等等有辦法直接跟我約外面嗎其實我有一點醉」等訊息。

根據了解，陳男想要告訴女子前男友對她的評論，沒想到相約KTV後，陳男竟對女子性侵，桃園地檢署依強制猥褻起訴陳男，而他的行為影響警譽，也遭停職。

(中時)