NBA》東區季後賽首輪解析 紅綠交鋒最刺激

塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯的表現，將牽動這次紅綠對決的結局。(美聯社資料照)

2016-17年球季季後賽首輪16日開打，評估東區當前局勢與戰況，在4個對戰組合中，當屬爆冷搶下東區頭號種子「綠衫軍」塞爾提克，遭遇打到例行賽最終日才晉級的東區老8「紅衫軍」公牛，就算上演老八傳奇也不意外。

塞爾提克VS公牛

爆冷擠下衛冕軍騎士成為東區老大的塞爾提克，本季遭逢公牛戰績是2勝2敗，絲毫沒有占到上風，理由很簡單，因為只要公牛不要續鬧內訌，他們不該只僅當東區老8，問題仍在「麻煩人物」隆多1人身上。

只要隆多「學乖」，搭配吉米巴特勒、韋德的鐵三角，公牛確實很難擊敗，只是塞爾提克想要突圍的關鍵，也在後場大將身上，那就是艾塞亞湯瑪斯，如果湯瑪斯能夠續當「第四節先生」，綠衫軍仍然晉級希望較高。

詹姆斯每到季後賽就會「變身」！(美聯社資料照)

騎士VS溜馬

要不是騎士總教練泰隆盧季末刻意輪休「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫，騎士根本不會丟了東區老大席位，可是如今他的「犧牲」，將在季後賽獲取回報，畢竟只要三巨頭能夠健康出賽，騎士仍屬本季總冠軍熱門之一。

尤其是詹姆斯，近年一到季後賽就變「爆走」模式，簡直無人可擋，加上騎士本季遭遇溜馬有著3勝1敗優勢，騎士闖過首輪機率很高，保羅喬治領軍的溜馬，在陣容與戰力上，仍跟騎士屬於不同等級的隊伍。

暴龍後衛迪羅薩本季火力再升級。(美聯社資料照)

暴龍VS公鹿

重新擁有「雙衛」迪羅薩、羅瑞壓陣的暴龍，本季積極補進伊巴卡、塔克等幫手，有效填補上季最缺的禁區弱點，要不是羅瑞下半季受傷，直到季末才告歸隊，暴龍應該很有機會跟塞爾提克、騎士兩隊角逐東區第1。

暴龍與公鹿本季交手4次，暴龍取得3勝1敗上風，唯一的輸球還因少了羅瑞，也讓這個對戰組合幾乎毫無懸念，公鹿雖有「字母哥」阿提托康波，可惜隨著賈巴利帕克整季提前報銷，想要拚贏暴龍確實有難度。

沃爾(2號球員)與畢爾(3號)是巫師後場兩大主將。(美聯社資料照)

巫師VS老鷹

本季狀態漸入佳境的巫師，最後搶下東區第4晉級季後賽面對老鷹，贏球關鍵仍在沃爾、畢爾兩名後衛，以及先發中鋒葛泰能否扛住老鷹中鋒「魔獸」霍華，仗著本季對戰老鷹3勝1敗優勢，巫師仍然較被看好晉級次輪。

老鷹本季表現起伏不定，主因除在主力輪流出狀況，就算霍華再怎麼拚命替家鄉球隊打球，也無法找到穩定攻守節奏，老鷹想要爆冷晉級，只能期望薛洛德、貝茲摩、小哈達威等年輕球員徹底爆發，但卻機會不大。

(中時電子報)