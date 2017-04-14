新聞深喉嚨》朝鮮半島4月危機 明天攤牌？

新聞深喉嚨

韓半島「4月危機」的第一個關鍵日子，就是15日的「太陽日」，而國際輿論都認為北韓極有可能在當天進行核子試爆，或是試射飛彈。根據韓媒《中央日報》報導，美軍已經動員了所有可使用的神盾艦準備攔截北韓飛彈。據韓國軍方人士說法，朝鮮半島附近的西太平洋已經部署了16艘「神盾艦」。如果北韓從平安北道東倉里，或咸鏡北道舞水端里發射洲際彈道飛彈，將由神盾艦雷達追蹤飛彈，掌握高度位置後，發射SM-3（標準三型）飛彈進行攔截。SM-3的最大攔截高度約1500公里，可在大氣層外進行攔截。此舉固然可以最小代價重挫北韓銳氣，但美軍也擔心攔截失敗，連帶可能影響到美軍薩德系統在南韓的部署狀況。怎麼看？

美國媒體NBC聲稱掌握獨家消息，報導針對北韓核試，美國總統川普已經決定「先發制人」，五角大廈回應「不評論未來行動」。俄羅斯媒體則更加聳動，聲稱金正恩已經下令60萬平壤居民撤離！而特別值得注意的是，中國《人民日報》海外網「俠客島」欄目刊出了一篇吉林大學公共外交學院副教授孫興傑的文章，分析中韓美已在朝鮮核問題畫出「紅線」、形成圍堵之勢，北韓領導人金正恩11日恢復外交委員會，「外交官還沒下崗，士兵就還不需上戰場」，其信號不言而喻，「這一次，金正恩可能真的害怕了」！再加上《環球時報》13日社評稱，北京堅持朝鮮半島無核化，不會忍耐平壤繼續發展核武。「北京不會對平壤繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多」。終究，習近平出手了？

「習川會」正在進行時，而美軍正在空襲伊拉克，而川普本人則在一週後接受《福斯新聞網》專訪時，還原了當時情境。川普說：「我們剛吃完晚餐，正要吃巧克力蛋糕。「我不想讓習主席在享用晚宴回去後才被告知：『你知道，剛才那個和你共進晚餐的人，已攻擊了敘利亞』」。因此當兩人還在享用甜點時，川普開口了：『主席先生，讓我向您解釋，我們剛剛向敘利亞發射了59枚飛彈」。川普說：「他停了10秒，並要求翻譯再說一遍。當時我覺得情況不太對勁。但他接著對我說，任何人用毒氣，你可能無法說甚麼；但任何人這麼殘忍地用毒氣對兒童，您這樣做是可行的」。主持人問，所以習近平表示同意？川普則回答：「他認為可行」。非常罕見地，當今世上兩個最強國家的領袖私下餐敘，會被如此鉅細靡遺地揭露，多虧了川普的「大嘴巴」。而之後的故事大家都知道了，中國突然不是「匯率操縱國」；而中國則在聯合國安理會6度反對譴責敘利亞之後，首度棄權。現在川普跟習近平「麻吉」了？

「4月危機」，戰雲密布，不過台灣儼然「世外桃源」！因為正當整個東北亞都在研擬戰爭應變的同時，國防部副部長鄭德美上將出席一項反毒宣導，當場秀了「倒立」，奇怪咧！「倒立」跟反毒有關嗎？你很閒嗎？清泉崗毒品案查清楚了嗎？三軍總醫院把醫護人員叫去「走秀」，國防部忙著拍攝台版「太陽的後裔」，歡喜公布卡司與海報。不過就在13日下午，一名男子一邊用臉書直播嗆「殺國防部長」，一邊就翻牆進了國防部，還在營區內遊蕩了12分鐘才被逮捕，而這12分鐘還是因為他逢人就打招呼才被發現，若是有意潛伏破壞，恐怕後果不堪設想，這就是我們的國防部，這其中到底有什麼誤會嗎？

行政院長林全13日終於發現了，說「桃園到屏東一片霧茫茫」！至2019年底，政府將投入365億、台電投入101億、民間投入1684億元，共投入2150億元使PM2.5濃度改善比率達18.2％，自每立方公尺22微克降至18微克，空污紅色警戒站，要從每天997處，降到528處。具體作法包括了政府3年斥資175億元進行移動污染源防制，包括淘汰柴油大貨車，汰除二行程機車100萬台等等。政府願意投入資源向空汙「宣戰」當然是好事，但問題是，同時間，行政院副院長林錫耀介入解除雲林六輕燒生媒的禁令，而環保署副署長詹順貴還在臉書上跟人嗆聲要用「燒天然氣」發電來減碳，而非核之後「火力全開」發電，今年每天估計要多排放4000萬噸二氧化碳，估計明年每日還要再多4000萬噸。這些左手打右手的政策，加上國中物理老師都要哭泣的反智政務官，能指望嗎？

長期被民進黨宣傳為「民主聖地」的宜蘭縣，民進黨已經連續執政8年，唯一一席立委也是民進黨籍的陳歐珀，但如今傳出在2018年的縣長之戰，卻是由國民黨籍的羅東鎮長林姿妙遙遙領先，怎麼回事？

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(中時電子報)