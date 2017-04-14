溫州公園設施改善 提供無障礙共遊設施

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桃園區溫州公園設施改善工程14日啟用，桃園市長鄭文燦表示，溫州公園於1994年興建，使用超過20年，市府決定進行公園設施活化，投入1000萬元經費，由桃園區公所發包施工，改造為恐龍親子公園，也提供無障礙空間共遊設施，適合老幼族群使用。

(中時)