瑞士女網 謝淑薇雙打爭決賽門票
瑞士比爾女網賽( Ladies-Open Biel)，我國網球女將謝淑薇，14日雙打搭檔羅馬尼亞妮可列斯古（Monica Niculescu），兩個6比2擊敗捷克庫吉可娃(Lenka Kuncikova)／瑞典李絲特(Cornelia Emily Lister)闖4強，力拼決賽門票。
謝淑薇與妮可列斯古此役全場僅在首盤第2局遭破發，首盤自0比2落後急起直追，第3局起連破帶保連下6局，6比2逆轉拿下首盤，次盤在第5局打破互保僵局，率先破發對手，一口氣連拿4局，直落二笑納勝利，謝淑薇賽後也在個人臉書粉絲團開心貼上合照，慶祝兩人合作戰果。
謝淑薇雙打4強對手，則要等待大會第3種子羅馬尼亞歐拉露(Raluca Ioana Olaru)／烏克蘭莎芙雀克（Olga Savchuk）以及瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）／捷克女將小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）勝方。
今年2月在布達佩斯女網賽攜手喬治亞卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)封后，謝淑薇有機會力拼今年第2座、生涯第19座雙打冠軍。
(中時電子報)
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