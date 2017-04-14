雙北達共識 共推環狀線、萬大線、汐民線納前瞻計畫
立法院本周起陸續舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下周一登場的就是金額最多的軌道建設。新北市捷運局表示，副市長葉惠青今日已拜會北市副市長鄧家基，雙方已有共識，將共同爭取捷運環狀線第二階段的北環段、南環段、捷運萬大線第二期及汐止民生線，納入前瞻計畫。
捷運局表示，雙北市副市長除對共同爭取軌道建設有共識。另，水環境建設部分，也將向行政院共同爭取，八里汙水處理廠汙水的處理標準，從目前一級提升為二級、三級處理，並在大台北供水計畫中，納入翡翠水庫原水管等計畫。
捷運局也說，會中鄧家基允諾，將全力推動已核報中央審議的捷運萬大線第二期財務計畫修正核定，並將捷運環狀線第二階段及捷運汐止民生線盡快提送中央審議。新北市也將向雙北立委請託，呼籲中央將前述建設納入前瞻基礎建設計畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。