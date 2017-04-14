雙北達共識 共推環狀線、萬大線、汐民線納前瞻計畫

立法院本周起陸續舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下周一登場的就是金額最多的軌道建設。新北市捷運局表示，副市長葉惠青今日已拜會北市副市長鄧家基，雙方已有共識，將共同爭取捷運環狀線第二階段的北環段、南環段、捷運萬大線第二期及汐止民生線，納入前瞻計畫。

捷運局表示，雙北市副市長除對共同爭取軌道建設有共識。另，水環境建設部分，也將向行政院共同爭取，八里汙水處理廠汙水的處理標準，從目前一級提升為二級、三級處理，並在大台北供水計畫中，納入翡翠水庫原水管等計畫。

捷運局也說，會中鄧家基允諾，將全力推動已核報中央審議的捷運萬大線第二期財務計畫修正核定，並將捷運環狀線第二階段及捷運汐止民生線盡快提送中央審議。新北市也將向雙北立委請託，呼籲中央將前述建設納入前瞻基礎建設計畫。

(中時)