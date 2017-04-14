中市清水高中校園健康餐，均衡飲食還能減重

台中市清水高中「校園健康餐」推行多年，提供熱量低、口味清淡、份量固定以及豐富多變的菜色，學生吃得健康又養生。（圖／台中市府提供）

清水高中供應少油、少糖、少鹽及多纖維的「校園健康餐」，每餐熱量控制在500大卡以內。（圖／台中市府提供）

台中市立清水高中「校園健康餐」，由校園營養師管控餐食設計，提供熱量低、口味清淡、份量固定及豐富多變的菜色，每餐熱量控制在500大卡以內，並同步對學生進行衛教、鼓勵搭配運動建立正確均衡飲食知識，至今已幫助600多名師生成功減重，獲得好評。

台中市政府教育局表示，清水高中「校園健康餐」推行多年，提供熱量低、口味清淡、份量固定以及豐富多變的菜色，烹調方式以少油、少糖、少鹽及多纖維外，每餐熱量控制在500大卡以內，由專人控管打菜份量以均衡攝取各類營養；營養師並同步對學生進行衛教，鼓勵學生搭配運動、建立正確的飲食知識，已幫助600多名師生建立好的飲食習慣。

營養師劉芳綺表示，目前清水高中每週一、三、五提供五穀飯，搭配6菜、1湯、1水果，菜色包含當季深綠色蔬菜、根莖類、瓜果類、菇類、筍類及豆製品，每週二、四則提供300至500公克的5種水果；此外，有時以輕食方式變換菜色，包括壽司、捲餅、蛋漢堡、蔬菜炒飯及炒麵等豐富的餐食內容輪流供應。

體重90公斤的黃同學，在學校健康餐搭配每日運動半小時的雙重努力下，半年減重12公斤，BMI值從32降到24，甩掉「小胖」封號。他表示，原本習慣大魚大肉的飲食方式，健康餐口味較清淡、少了油炸物，多了許多蔬菜水果，剛開始有些不習慣，但是健康餐菜色變化豐富、多元，不像印象中的減肥餐重複又單調，再加上營養師在旁支持鼓勵，以及自己意志力支撐，努力半年終於成功。

程同學也表示，自己從小體型圓胖，高一時體重更是破百，與班上7名同學相約吃健康餐搭配運動減重，半年後合力減重逾百公斤，大家都不約而同將制服換成小一號尺寸。任課老師也開玩笑說，上課時感覺「教室寬敞許多！」而一起減重的同學也有人報考食品營養科系，希望有機會擔任營養師，幫助更多人達成健康目標。

另一名老師原本作息不正常，喜歡美食又不忌口，體重達97公斤，因過重壓迫膝蓋導致腰部及膝蓋經常疼痛，因此下定決心報名健康餐，每天搭配運動1小時，1年多來成功減去22公斤，不僅體重減輕，也找回了健康。

清水高中校長賴昭呈說，高中生在校時間長，學校若能透過間接課程，傳達更好更實用的健康資訊給學生，讓大家有了健康的身體，不僅有助於提升學習效果，也能進一步影響親友，感謝學校組長及營養師協助計畫推行，造福師生。

(中時)