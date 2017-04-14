洩密案開庭 羅智強：檢方蒙眼 無視關說

北檢上月依洩密罪起訴前總統馬英九（左），台北地院14日傳喚馬出庭，馬神情從容步入地院。(郭吉銓攝）

前總統馬英九被控教唆洩密等案遭檢方起訴，台北地方法院今（14）日下午開庭。馬英九強調，自己是無罪的，起訴書從第1頁開始就錯了，檢察官不該羅織罪名，檢察官尤其不能「明查秋毫，而不見輿薪」。

前總統府副秘書長羅智強看了馬英九的答辯書後，也在臉書質疑檢察官，在司法關説的巨大暗影前，難道是檢方選擇矇眼無視，任其遮天蔽日嗎？

羅智強說，柯建銘可以成功關說檢察官一次，他能不能夠關說第二次、第十次、第一百次？

羅智強感性表示，他有幸在歷史中，成為力挺司法獨立的一分子，為他相信的價值，留下了歷史的足跡。

(中時電子報)