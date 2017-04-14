狗咬蛇追都不怕 花蓮首位女郵務稽查誕生

花蓮唯一女郵務稽查王春美，因不放棄任一封信的執著，就是住戶搬家也找得到，收信人特地寫了一封感謝信件給表達對她的感激。（張祈攝）

除了工作認真，王春美還當起局內廚娘，為同仁提供餐點。（張祈攝）

郵務稽查還得兼差道路救援，開著三噸重的貨車，載著備用機車，前往事發現場替同仁解難。（張祈攝）

從信、管理、道路救援通通難不倒她。（張祈攝）

送信超過26年，被狗咬、被蛇追已成家常便飯，花蓮首位女郵務稽查王春美，不只守護收信人的等待，也照顧局內同仁的胃，個性活潑的話曾是名幼教老師，因喜歡接觸人，又看上郵務士還不錯的待遇，就拉著先生一起報名，如今兩人也是花蓮唯一一對郵務稽查夫妻。

「投遞工作非常辛苦，但沒想過要離開！」投身郵務界後，先是在台北踩著腳踏車送信4年，回到花蓮後先後服務於新城鄉、花蓮市，所有跟郵務該做的事，一樣也沒少做過，此外她也擔任局內的廚娘，不定時提供溫暖點心，照顧同仁的胃。

每天騎著車穿梭在大街巷弄，連住戶搬家了也送得到收信人手中，收信人也感激地寫信表達感謝，王春美說，遇到「自創地址」的機會很多，就是憑著對人名的印象，拼拼湊湊的找到，我們的使命就是將每封寄出的包裹、信件交到收信者手中。

花蓮郵局郵務科長黃俊雄指出，目前全台共有180名郵務稽查，女郵務稽查僅有5人，包含台北、台中、台南、屏東及花蓮，主要原因為郵務士流動率高，要能撐到25年資歷的人不多，而女性更是少之又少，王春美目前是花蓮境內首位女郵務稽查。

打破女性刻板印象，王春美自我要求甚高，她回憶，升郵務稽查曾在工作上遭男性同事刁難，找到機會就增加她的工作量，因服務於小局，樣樣業務都要兼差，不服輸的她，為了完成每天的工作量，就是提早一小時上班也願意，以能力證明自己的實力不比男人差。

現在任職於花蓮郵局的王春美說，「升官」後沒有換來清閒的日子，管理10-16名郵務士業務，還得兼差道路救援，開著三噸重的貨車，載著備用機車，前往事發現場替同仁解難，有時則要下海協助投遞業務，她滿足地說，雖然辛苦，但每天都過得很開心，一切都值得了。

(中時)