專騙大陸人！上百人被詐騙 金額逾千萬人民幣

警方查獲大批證物。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批證物。（葉書宏翻攝）

嫌犯從七樓跳遮雨棚逃逸。（葉書宏翻攝）

嫌犯製作假的網站騙被害人。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局今（14日）上午7時許，在板橋區破獲專騙大陸人的詐騙集團的機房，逮捕4男、1女，5嫌佯裝成大陸大型醫院行政人員，謊稱對方申請理賠時資料外流涉及刑案，對方取信後再轉至另一組「公安部」，聯手詐騙，粗估至少上百人受害，詐騙金額逾千萬人民幣，警方目前已鎖定幕後主嫌，擴大偵辦中。

警方調查，38歲邊姓男子、25歲高姓男子、39歲陳姓男子、24歲施姓男子、22歲陳姓女子受雇於詐騙集團，高嫌、陳女為情侶關係，每月薪資5萬元，一天僅需工作2至3小時，集中住在位於板橋區的機房內。

5嫌佯稱成大陸大型醫院行政人員，謊稱對方申請理賠時資料外流涉及刑案，再幫被害人將電話轉至公安局，再由假冒公安局的另一組成員恐嚇被害人說，「你的資料已經嚴重外流了，如果不趕緊把這個人找出來，就面臨刑責。」

警方發現，詐騙集團從今年3月開始詐騙，至少上百人受害，詐騙金額逾千萬人民幣，集團甚至製作假網站，公布假的通緝資訊，取信被害人。被害人一上網後，發現自己個人資料遭公布成通緝犯，嚇得聽從假公安人員指示。

警方近日獲報前往查緝時，施嫌、高嫌、陳女嚇得從7樓跳窗逃逸，3人宛如蜘蛛人般一層一層跳至遮雨棚，安全抵達一樓，仍被一樓埋伏警員逮捕。

警方查獲詐騙用的平板電腦12台、筆記型電腦4台、手機16支、詐騙電話7台、電信分線盒4台、路由器4台、大型無線分享器、隔音泡棉、教戰手冊等物品。

5嫌供稱，他們只負責機房業務，不認識另一組公安部門成員，僅是詐騙成功後轉接過去。警訊後依詐欺罪將5嫌移送法辦，正擴大追查幕後主嫌到案。

(中時)