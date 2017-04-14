金門西瓜節將復辦 小朋友這樣做

多年、柏村國小學童種下百餘株西瓜幼苗，也種下百餘個希望。（李金生攝）

當地資深農友應邀指導小朋友栽種要領。（李金生攝）

新前墩農場今天種下橙蜜、賜樂玲品種的西瓜幼苗。（李金生攝）

小朋友走進農場，實地體驗農村生活。（李金生攝）

柏村國小英語外籍老師Jordan也開心參加種西瓜，期待瓜苗快快的長大。（李金生攝）

多年國小幼兒園小朋友也到農場，觀摩大哥哥、大姐姐們種西瓜。（李金生攝）

「吃自己種的西瓜最甜！」金門多年國小、柏村國小2校50位小朋友，今（14）日下午在新前墩農場種下100多株橙蜜、賜樂玲品種的西瓜幼苗，期待80天後變成一顆顆的大西瓜，在7月22日登場的「新前墩西瓜節」與大家分享豐收的喜悅。

金沙鎮大洋里長吳有泰表示，7年前因故停辦的「新前墩西瓜節」曾帶給鄉親許多歡樂，今年在鄉親的聲聲呼喚下，將於7月22日恢復舉辦，重現鄉間田野自然、樸實風采，也讓年輕一代體驗農村生活的內涵。

學區「柏多策略聯盟」的柏村、多年2所小學的50位小朋友，今天下午在師長的帶領下走進新前墩農場，在聽取大洋里蔬果產銷班長吳天才、新前墩「西瓜大王」陳為吉開講西瓜的故事，並示範栽種要領後，捲起袖子種下百餘株幼苗，平日寂靜的偏遠小聚落，因為這群小朋友的來到，一下熱鬧起來。

小朋友開心許下心願，希望西瓜能長得跟同學的大頭、肚子一樣大，也有人擔心田裡的大雉雞、老鼠會偷吃西瓜，現場童言童語，洋溢天真爛漫。

新前墩社區理事長陳慶虎說，這次種下「賜樂玲」、「橙蜜」2個品種，成熟期約80天，小朋友可以在假日和爸爸、媽媽一起來照顧瓜栽，等到暑假來到就能親自採收。吳天才班長示範種植的方型西瓜，屆時也會在西瓜節亮相。

多年國小校長陳來添表示，「新前墩西瓜節」是許多人共同的美好回憶，對地方學童、青年和居民來說，都是很有價值的家鄉事，尤其是小朋友親手種下幼苗，看著它們一天天的長大，更能增進與這塊土地的連結性，是相當有意義的鄉土和戶外教學。

柏村國小陳為學校長則指出，西瓜的文化包羅萬象，像台師大也有男生將西瓜送給喜歡的女生，傳達愛情的「西瓜節」。以後有機會也可邀請師大學生到多年、柏村兩校辦理結合農村、生態、經濟、文化的大主題課程，擴大農村生活與大地的體驗，讓種西瓜也提升成另一層次的「種文化」。

(中時)