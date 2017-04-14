瑞士藝術團體 用節拍舞出自信與活力
來自瑞士Pumpernickel Company的3人藝術團體，近日訪台並將於23日分別在新竹縣帶來藝術成果展，此藝術團體的特色是利用音樂與節拍，帶領大家舞出自信與活力，14日並現場教導縣長邱鏡淳如何隨性拍打節奏，讓縣長室溢滿歡樂氣氛。
由Norbert Steinwarz、 Alex Waber及Olivier Membrez等3位瑞士藝術家所組成的Pumpernickel Company，將於23日上午10點及下午2點30分兩個時段，各別在竹東動漫園區及北埔慈天宮帶來藝術成果展，3人也將深入校園，訪視埔國中、五峰國中及尖石等地區，與學生一起共舞，啟蒙與生俱來的音樂細胞，讓孩子們在音樂與肢體語言中找到自信與成功的舞台。
引薦此團體的縣立青少年管弦樂團指揮郭芳如與縣議員郭遠彰指出，此藝術團體不需任何樂器的演奏，透過身體拍打節奏，搭配豐富的節拍變化，即可為現場帶來友善、歡樂的氣氛。
邱鏡淳指出，感謝縣議員郭遠彰為新竹縣帶來優質的音樂表演，相信透過參與式教學，將音樂用最簡易、最原始的方式傳達給所有人，有助於音樂與肢體律動的啟蒙，創造自我探索、開發潛能之機會，促進教育之多元發展。
Pumpernickel Company創立於2010年，是瑞士知名音樂啟蒙教育團體，曾經榮獲瑞士2012 Jungen Ohren獎最佳參與式教學課程，也獲邀於世界著名的曼紐因音樂節擔任講座。
近7年來，他們在世界各地舉辦工作坊，透過音樂、肢體語言以及想像力，帶領沒有音樂背景的兒童與青少年做出類劇場的演出。
(中時)
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