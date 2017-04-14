胡勝正總統府昏倒 台大竟拒收？
中華經濟研究院董事長胡勝正今下午在總統府昏倒，送往台北馬偕醫院急救，據傳到院後已恢復心跳。只是外界疑惑，為何不送最近的台大醫院？台大醫院指出，當時接獲胡勝正送醫通報時，正在搶救一名OHCA（到院前心肺功能停止）患者，醫院能量無法負荷，故依照標準作業流程、協調送至鄰近醫院。
現年77歲的胡勝正，今在總統府昏倒後送往馬偕醫院搶救，馬偕院方指出，確實有收治胡，但因未獲得家屬授權，無法透露患者病情細節。只是相較於馬偕醫院，台大醫院離總統府更近，為何捨近求遠？台大醫院說，胡昏迷時，第一時間確實是通報最近的台大醫院，但該院今天加護病房全滿，在胡之前，急診室已收治4名OHCA患者，且在通報同時，急診團隊還正在搶救其中一人，故依SOP轉送馬偕醫院。
(中時)
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