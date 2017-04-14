夢想即刻起航 航港局辦「2017 掌舵夢想海」特展

交通部航港局為培育船員人才，向下扎根，將於106年4月20日至30日在長榮海事博物館舉辦「2017 掌舵夢想海」特展，展出船員生活知識、體驗宣導活動成果、圖文競賽票選、船員角色拍照及視聽觀賞區等5區塊，歡迎有興趣民眾踴躍參與。

在船員生活知識區，民眾能透過照片，一窺船上工作環境、生活住艙及設備等，了解船員的真實生活；圖文競賽票選區則展示航港局於106年2月1日至28日辦理「是我的海」圖文票選活動入圍作品，觀展民眾可以現場投票給喜歡的作品。

在船員角色拍照區，民眾可以跟船員角色立版拍照留念，只要在粉絲團內打卡上傳，經現場工作人員確認，即可獲得小禮物（數量有限，送完為止）。觀展民眾逛累了，也可以到視聽觀賞區觀賞航港局歷年的微電影。

航港局於105年11月至106年2月間分別至至花蓮三民國中、嘉義東石國中、台南東原國中及苗栗三義國中辦理4場國中生宣導活動，以活潑生動及故事化的方式，介紹船員工作，超過500名國中學子參與，對船員現身說明反應熱烈。

另於106年3月間至國立台灣海洋大學及國立高雄海洋科技大學辦理高中生航海體驗營，計450名高中學子參與，實地體驗各項船舶駕駛臺操控體驗及機艙設備模擬等，特別是海上求生及人員吊掛體驗，深受同學喜愛，寓教於樂。相關活動剪輯照片也將在特展中展出。

航港局表示，海運是台灣對外貿易的主要運輸命脈，也是台灣企業全球運籌、佈局世界策略十分重要的環節。隨著人口結構及社會經濟的變遷，影響了我國航海事業人力資源，因此，航港局在近幾年來投入大量的人力物力，希望為航運界創造更好的海運環境，吸引更多優秀人才的投入；透過這次展覽，希望讓年輕朋友翻轉過去對船員工作既定的印象！並激起熱情和興趣，吸引擁有航海夢想的小小航海家。

(工商)