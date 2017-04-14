鳥友照過來！新竹市賞鳥季登場
新竹市「2017春水鳥季」15日隆重登場，北台灣知名賞鳥景點金城湖區，將有數千隻北返候鳥過境，不但是高蹺鴴最好的育雛場，也是黑面琵鷺躲避壞氣流的避風港，市長林智堅呼籲，想近距離欣賞「國際明星鳥」黑面琵鷺的風采，就快到新竹市來趟「賞鳥之旅」。
產發處指出，台灣位於東亞鳥類遷徙的路線上，鳥種數約有500多種，鳥種密度為全世界亞軍。新竹市擁有北台灣最大濱海野生動物保護區「香山濕地」，孕育台灣特有種台灣招潮蟹等大量底棲生物，吸引季節性候鳥暫棲覓食，香山濕地已記錄的鳥種數超過300種以上，是北台灣知名的賞鳥勝地。
「每到春天，金城湖區的天空就會特別熱鬧！」市長林智堅說，金城湖區是北台灣重要的賞鳥景點，每年春天有鷸鴴科等16種以上數千隻水鳥北返過境湖區，加上湖區留鳥，就有45種以上鳥類會在這裡出現，甚至還看得到稀有嬌客「黑面琵鷺」的美麗身影。
為提供優質賞鳥環境，他說，新竹市2017春水鳥季，搭配金城湖賞鳥區重新啟用，不只新增3處賞鳥平台，並修繕觀海平台，賞鳥、觀海一次滿足，另外也安排志工進行水鳥季生態導覽，讓民眾認識金城湖區的豐富生態。
產發處指出，金城湖賞鳥區啟用暨2017春水鳥季，15日上午8時起至下午3時，在金城湖抽水站前（新竹市香山區海埔路183巷內）登場，當天將有生態闖關遊戲、Q版水鳥轉印紙貼貼樂、海岸垃圾再生展覽、高蹺鴴育雛解說、我愛高蹺鴴打卡點、動物園遊戲站等活動精采可期，歡迎市民大手牽小手，到金城湖賞鳥去。
(中時)
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