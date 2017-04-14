基隆市議長宋瑋莉挺吳敦義 郝龍斌：不影響

郝龍斌參加暖暖區巡迴政見座談會。（張穎齊攝）

國民黨主席參選人郝龍斌，今(14)日下午三時抵達基隆暖暖，參與巡迴政見座談會，對於昨日基隆市議長宋瑋莉與前市長張通榮公開表態支持吳敦義，郝龍斌回應「國民黨未來不是掌握在幾位大戶或樁腳手中」，「對於選情有信心、不影響」，基隆市議員陳江山與多位暖暖區里長也表示力挺郝龍斌。

郝龍斌痛批，國民黨是「內鬥內行、外鬥外行」，暗批有黨內候選人，拉人頭黨員、攻擊其他黨內候選人，不僅要讓大家知道，還不要支持他，自己對於520國民黨主席選舉有信心，持樂觀態度。

郝龍斌針對蔡政府要建基隆輕軌表示，當初承諾捷運要到基隆，現在又轉彎說建輕軌，且輕軌沒有完整規畫，要耗資80億，根本是政治買票。也痛批年金改革搞得民不聊生，剝奪軍公教18％，造成分裂鬥爭。

(中時)