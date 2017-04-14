王毅：朝鮮半島隨時爆衝突「戰爭沒有贏家」

中國外交部長王毅出席記者會，回答記者問題。（圖／中新社）

美國與北韓近日關係緊張，朝鮮半島局勢一觸即發。大陸外交部長王毅今(14)日與到訪的法國外長艾羅會面後表示，朝鮮半島的衝突隨時發生，戰爭不會有贏家，對話是解決問題的唯一方法。

根據中央社報導，王毅警告，無論是誰挑起局勢，無論是誰持續在這個地方製造麻煩，他們都必須承擔歷史責任。

分析家認為，大陸在此時提出警告，是為說服北韓擱置再次核試的計畫。南韓軍方高層今天在國防部記者會表示，北韓已做好隨時進行新一輪核試的準備。北韓副外長韓成烈（Han Song Ryol）接受美聯社專訪時揚言北韓不會坐以待斃，只要領袖金正恩一聲令下，隨時可再核試。

(中時)