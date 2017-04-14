角色扮演玩不膩 慣性詐欺犯又遭逮捕

擅長以不同身份行騙的吳姓慣性詐欺犯，日前故技重施並且在取款時，被吉安警分局北昌派出所警方當場逮捕。（吉安警分局提供）

好萊塢知名電影「神鬼交鋒」的連環騙劇情，竟然也在花蓮真實上演，一名年約48歲的吳姓男子自10多年前起，便開始假冒航空公司、日本工程師等各種身分，誆騙被害人只要付錢即可安插工作，日前男子又故技重施並且在取款時，被吉安警分局北昌派出所警方當場逮捕。

善用斯文長相優勢，善於從熟人下手，警方表示，詐欺前科累累的吳男，年輕時便開始以可安排工作為由，隨著能安排的職務越高價錢也越高，每次向被害人騙取新台幣1萬元至5萬元不等的現金，雖數度入監服刑，但貪念難改，出獄後仍重操舊業持續行騙。

本月13日晚間10時許，北昌派出所警方獲報吳男又相約被害人，在花蓮市一間超商內交付現金，於是立即前往埋伏聘並且順利將他查獲，經初步清查近3個月共有10人受騙，得手詐騙金額約50萬元，吳嫌於警詢時坦承一切犯行，全案依涉嫌詐欺罪名移送花蓮地檢署偵辦。

(中時)