雲縣文創產品集體亮相 前進文創產業博覽會
雲縣府近年輔導縣內文化創意產業發展成果豐碩，今年首度將參展「2017台灣國際文化創意產業博覽會」，27家文創業者提出33件文創精品，以「雲林生活工藝」為題出擊。
文化處長林孟儀表示，台灣國際文化創意產業博覽會邁入第七屆，是各縣巿文創業者作品發表的宣傳舞台，希望透過參展壯大雲林文創能量的品牌與產值，吸引買家與異業媒合的廠商。
今年初雲林縣府舉辦台灣燈會，以雲林文創產品做為伴手禮，首次正式與民眾相見歡，獲得不錯迴響。
這次參展的文創作品有偶的家炎卿戲偶文創園區（Q版布袋戲公仔）、誌懋公司（經典木表）、黃鈺珍花燈燈藝師（八色鳥花燈）、穎創公司（開口獅毛巾產品）、紙雕藝師葉成豐（報馬仔）、雕刻大師丁宗華（金雞報喜）、神冠神衣工藝大師黃皇霖（鳳凰來儀）、瑩的幸福工坊（春仔花系列）、世金藤飾手工家具（馬鞍皮鞭孝親椅）等。
雕刻大師丁宗華國中畢業後就跟隨師傅學習雕刻神像、安金箔，迄今三十多年，後來大陸製神像大舉進軍台灣，雕刻佛像、神像市場萎縮，他改走精緻雕刻路線，轉入創作，包括木雕、粉線雕。
粉線雕的作法是把粉線材料倒入如蛋糕擠花袋的工具內，「擠」出人物、圖案、山水風景等，原本多應用於神像，丁宗華把粉線雕當成是畫筆，在石頭上以金箔粉雕出一隻雞，「金雞報喜」即是這次參展作品。
雲林縣政府展場位於華山1914文創園中 4a 館區(展攤編號：H2-02)，參觀時間為4月19日至20日上午10時至下午6時，4月21至22日上午10時至下午8時， 4月23日 上午10時至下午5時，免費入場。
(中時)
關鍵字：台灣國際文化創意產業博覽會
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