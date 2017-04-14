幸福企業開門 多重障礙小瑛7年後重返職場

低調的小瑛(中)為了怕造成母親與家人的困擾，不願露臉，拿著她為心愛的寵物狗畫像遮住半邊臉，在就服員楊彭寶玉(右)與興鮮企業特助陳怡成陪同下，勉為其難接受記者拍照。(謝瓊雲攝)

36歲聽障者小瑛，多年前失業後因求職不順遂，罹患躁鬱症，多重障礙讓她在家待業長達七年，去年9月透過員林就業服務中心媒合、獲企業進用成為全職清潔員，在輔導主管全力協助下，公司成為她安身立命的第二個家。

父親早逝的小瑛，與母親、三個同樣有多重障礙的成年弟妹，一家5口同住，高職畢業後曾在地政所當過6年臨時約用人員，負責文件收發，靠她一份收入和身障津貼度日，之後求職卻屢屢碰壁，只能偶爾靠短期打零工度日。

從事禽肉加工批發的興鮮企業董事長特助陳怡成說，面試過後得知她亟需工作收入改善家境，適逢公司轉型專業分工，專門為她設計開設保潔員職缺，負責打掃辦公室、員工休息區和男女廁，月薪22K。

陳怡成說，由於她離開職場太久，對職場倫理的陌生與人際疏離，初期磨合和表現與其他員工落差很大，有時早上上班、下午無故就消失，一問才知已在家裡睡午覺，出勤狀況也不理想，想來就來、不想來就缺勤；但她開朗樂觀和積極的個性，很快融入公司文化、與同仁打成一片，也慢慢建立對工作的責任感，積極負責。

就服員楊彭寶鈺說，小瑛第一天上班時，光掃個地15分鐘，就已氣喘吁吁險些喘不過氣，70多歲老董擔心她會昏倒，還私下拜託她將小瑛帶走；在所有人都不看好的情況下，靠著她自己的努力和同事們的包容接納、耐心協助，現在能獨立作業、並自行改善清潔工作流程，還瘦了15公斤。

小瑛說，過去連家中打掃工作都很少做，很感謝特助一家人和品管部門主管的包容和耐心等待，讓笨拙的自己在學習工作的過程漸入佳境，為了好好繼續在公司做下去、有收入支撐全家，除了更努力學習，也刻意瘦身，希望能有更健康、輕盈的身體，應付職務工作所需。

(中時)