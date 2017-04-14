被蛇追都不怕 花蓮首位女郵務稽查誕生
送信超過26年，被狗咬、被蛇追已成家常便飯，花蓮首位女郵務稽查王春美，不只守護收信人的等待，也照顧局內同仁的胃，個性活潑的話曾是名幼教老師，因喜歡接觸人，又看上郵務士還不錯的待遇，就拉著先生一起報名，兩人是郵務界的模範夫妻。
「投遞工作非常辛苦，但沒想過要離開！」投身郵務界後，先是在台北踩著腳踏車送信4年，回到花蓮後先後服務於新城鄉、花蓮市，所有跟郵務該做的事，一樣也沒少做過，此外她也擔任局內的廚娘，不定時提供溫暖點心，照顧同仁的胃。
每天騎著車穿梭在大街巷弄，連住戶搬家了也送得到收信人手中，收信人也感激地寫信表達感謝，王春美說，遇到「自創地址」的機會很多，就是憑著對人名的印象，拼拼湊湊的找到，我們的使命就是將每封寄出的包裹、信件交到收信者手中。
花蓮郵局郵務科長黃俊雄指出，目前縣內共有584名郵務稽查，女郵務稽查僅有5人，包含台北、台中、台南、屏東及花蓮，主要原因為郵務士流動率高，要能撐到25年資歷的人不多，而女性更是少之又少，王春美目前是花蓮境內首位女郵務稽查。
打破女性刻板印象，王春美自我要求甚高，她回憶，升郵務稽查曾在工作上遭男性同事刁難，找到機會就增加她的工作量，因服務於小局，樣樣業務都要兼差，不服輸的她，為了完成每天的工作量，就是提早一小時上班也願意，以能力證明自己的實力不比男人差。
現在任職於花蓮郵局的王春美說，「升官」後沒有換來清閒的日子，管理10-16名郵務士業務，還得兼差道路救援，開著三噸的貨車，載著備用機車，前往事發現場替同仁解難，有時則要下海協助投遞業務，她滿足地說，雖然辛苦，但每天都過得很開心，一切都值得了
(中時)
關鍵字：郵務稽查
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。