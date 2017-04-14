新豐紅樹林水筆仔生長快速 反成生物殺手
新竹縣新豐鄉紅毛港出海口附近的新豐紅樹林，佔地廣達近10公頃，是北台重要且具觀光休憩價值的生態環境，但近年卻因海茄苳、水筆仔生長快速，面積大幅擴增，使得潮間生物的生活、生長空間限縮，反成潮間生物殺手。
新豐鄉海邊的紅樹林，多年來一直是北台甚至全國著名的紅樹林生態環境，不管遠眺或近觀，都顯得綠意盎然，枝葉茂密的景象，讓許多遊客讚嘆這座近海的「綠森林」的壯觀，是極為重要且深具環境教育意義及觀光價值的生態環境。
但近年海茄苳與水筆仔生長快速，造成紅樹林佔地不斷擴增，使得招潮蟹、彈突、花跳等潮間生物的生活、生存空間受到擠壓，遊客想要觀賞沼澤地裡的他們，只有在緊鄰木棧道的少數空地才得以看見。
民俗專家、新竹縣文化導覽員黃有福老師即指出，新豐紅樹林是台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區，他1個月至少要帶遊客造訪此處10次以上，除了欣賞大片的紅樹林，能夠細細觀察潮間生物在漲退潮的出沒情況，此處十分適合做為大人小孩的生態教學場域。
但黃有福也憂心表示，紅樹林生長於海水與淡水交會處，沼澤區匯集了來自河川、海洋的營養鹽，成為魚、蝦類、甲殼類的水生動物棲息的最佳場所，也是鳥類與許多珍貴動物賴以生存的棲地。
一旦紅樹林生長過於茂密，陽光無法透進沼澤，反而影響潮間生物生長，最近幾年來情況愈來愈嚴重，生物也慢慢地減少，最好的辦法就是「斧底抽薪」，把目前正待成長的樹苗拔除，讓彼此的空間增大，讓紅樹林與潮間生物永續生存才是雙贏之策。
新竹縣農業處森林暨自然保育科指出，紅樹林除了具有觀光價值外，也是保安林地，在合於相關法令下，可以審慎評估，但因牽涉到多個單位、多個層面，無法逕行移除，需要匯整多個單位及生態專家的意見，再研擬解決辦法。
(中時)
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