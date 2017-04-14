新人J.Sheon洋名難發音 吳宗憲當場妙取「街巷」
新人J.Sheon下月將推出新專輯《J.Sheon–街巷》，但名字至今令人感到困惑難念，他之前錄製《綜藝大熱門》，吳宗憲當場提議改名，笑稱他為「街巷」。
他化成靈感寫成新歌來自我介紹，ＭＶ更走遍台北大小街巷拍攝，有趣的是，他途經菜市場取景，有位老太太用台語詢問同事：「啊，街巷？（意為這誰）」一句無心話意外戳中全場笑點。
他在紐約生活8年，為了省錢餐餐都自己下廚做菜，不僅練得一手好廚藝，也習慣少鹽少油的健康飲食，對於味精、鹽巴等調味料特別敏感，友人笑稱他是「食安達人」，日前同事帶著他去品嘗滷肉飯，他卻疑似吃到味精當場水腫，經紀人嚇得急買冰咖啡、冰水讓他狂灌消腫。
(中時)
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