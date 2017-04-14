假炸彈客恐嚇銀行300萬 判刑9月

蔡姓男子去年7月佯裝炸彈客，到高雄左營區一家銀行分行，宣稱袋內有炸彈，意圖恐嚇銀行300萬元，幸好行員迅速報警逮獲。高雄地院審結認為，蔡男所為已造成社會秩序相當危害，依恐嚇取財未遂判徒刑9月，可上訴。

(中時)