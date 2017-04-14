飛蛾入侵耳朵！南投醫院急診醫解除蟲蟲危機
昆蟲進入耳朵時，怎麼辦？千萬別自已亂挖，因為昆蟲有趨光性，醫師建議發生此類狀況時，可以持手電筒照耳朵，將昆蟲誘引出來；或將幾滴麻油或橄欖油等食用油滴入耳道，先將昆蟲淹死後，再至耳鼻喉科門診就醫取出。
南投市有民眾在看電視的時候，突然覺得有蟲衝入耳朵，慌亂之際用手指頭、棉花棒嘗試掏耳朵，但不但沒把昆蟲挖出，耳朵還被自己挖得滲血，疼痛更嚴重！
趕緊至衛福部南投醫院就診，急診醫師黃士賓先將甘油球滴入患者耳道，靜置5分鐘後，再使用耳鏡和夾子將蛾拉出；但因患者自行挖耳朵，導致外耳道破皮出血，傷口處理後，安排耳鼻喉科門診繼續追蹤。
急診醫學科主任洪世昌表示，民眾在不明異物進入耳朵時，會習慣性的挖耳朵，但自行試圖將異物挖出的行為，會傷害耳道，可能會因此不慎挖破耳膜，引發外耳道炎、耳膜穿孔，嚴重可能會導致聽力受損！
(中時)
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