飛蛾入侵耳朵！南投醫院急診醫解除蟲蟲危機

昆蟲進入耳朵，可用光誘引、食用油澆灌，並盡速就醫。（南投醫院提供 ）

昆蟲進入耳朵時，怎麼辦？千萬別自已亂挖，因為昆蟲有趨光性，醫師建議發生此類狀況時，可以持手電筒照耳朵，將昆蟲誘引出來；或將幾滴麻油或橄欖油等食用油滴入耳道，先將昆蟲淹死後，再至耳鼻喉科門診就醫取出。

南投市有民眾在看電視的時候，突然覺得有蟲衝入耳朵，慌亂之際用手指頭、棉花棒嘗試掏耳朵，但不但沒把昆蟲挖出，耳朵還被自己挖得滲血，疼痛更嚴重！

趕緊至衛福部南投醫院就診，急診醫師黃士賓先將甘油球滴入患者耳道，靜置5分鐘後，再使用耳鏡和夾子將蛾拉出；但因患者自行挖耳朵，導致外耳道破皮出血，傷口處理後，安排耳鼻喉科門診繼續追蹤。

急診醫學科主任洪世昌表示，民眾在不明異物進入耳朵時，會習慣性的挖耳朵，但自行試圖將異物挖出的行為，會傷害耳道，可能會因此不慎挖破耳膜，引發外耳道炎、耳膜穿孔，嚴重可能會導致聽力受損！

(中時)