工程師偷剪金線變賣 得手300多萬全花光

在穩懋科技公司擔任助理工程師的陳姓男子（30歲），負責半導體設備蒸鍍機的維護保養及補充機台金線原料工作，去年3月至7月下旬利用上班時間進入無塵室檢查機台金線軸機會，以尖嘴鉗和斜口鉗等工具，分別自9部機台上剪斷機台內金線捲軸，再竊取約7至8公分的金線，再夾帶出廠變賣。

公司內部稽核發現有異金線耗量異常，調閱監視器追查出他先後得手78次變賣得300餘萬元，桃檢依加重竊盜罪嫌將他起訴。

(中時)