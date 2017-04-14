南市火場救災指揮與管理作業系統 獲得ISO9001認證 全國第1

南市火場救災指揮與管理作業系統獲得ISO9001認證，董事長林仁益（左）頒發證書給消防局長李明峯。（黃文博攝）

南市行政區達37區，人口數達188萬人，區域特性不一，消防局長李明峯指示研發制定一套本土化救災指揮模式，歷經5年多調整，14日經金屬工業研究發展中心之ISO認證小組認證後，由董事長林仁益頒發證書，成為全國首先針對火場指揮與管理系統取得ISO9001認證之城市。

南市消防局的CCIO，參考美國聯邦消防署事故救災指揮與管理系統（CCIO），但特別針對南市的救災環境、人力資源等現況，進行本土化調整與修正出9大特點，計有共通的防救用語、模組化組織架構、整合的通訊體系、統一化的指揮系統、務實的作業計畫、有效的救災人力資源管理、災前救災設施整備、整體資源管理、災後指揮管理檢討。

這套CCIO歷經，也歷經許多大大小小災害的考驗，例如去年0206震災救出290位災民、世華廣場大樓火警救出125人，證明確實可運用在實際災害中，並且可提升救災效率。

李明峯表示，CCIO運用於實際救災上，可有效提升指揮官管理救災現場之效率，南市消防局除將持續推行此系統外，更將結合各局處共同推行統一的救災指揮系統，以適用各類型災害，更確保市民的生命財產安全。

(中時)