「荷爾蒙＋幹細胞」＝富人的回春藥
年過60歲每回參加同學會總比別人看起來更年輕有活力，中美兄弟製藥總經理林本源今（14）日參加康健檢所舉辦「破解老化，荷爾蒙＋幹細胞的奇蹟新書發表會」，開心分享自己青春不老的秘密；他強調，要長命百歲一定要康健，生活品質才會好。
康健診所院長楊榮強指出，近年全球瘋幹細胞回春，幹細胞能修復各種器官組織的強大功能毋庸置疑，但是真正的關鍵能使幹細胞提高活性與數目決定權在「荷爾蒙濃度！」這本新書是希望民眾了解「荷爾蒙攜手幹細胞才是打造最佳抗老基礎！」
在新書發表會上，康健診所15年來照顧的患者也都一一現身力挺，63歲的林本源說，自己近年在康健診所保養，每每同學會大家都會問他為何愈來愈年輕還活力十足，讓他很開心，並當場承諾要買100本書，分享給親朋好友。
楊榮強早在15年前引進美國專利「完全荷爾蒙療法」，他回憶，當時經由朋友引見並學習為自己規畫3個月荷爾蒙療程，然而3個月後長年手腳冰冷與肩頸腰痠的問題都大幅改善，最棒的是體能、能力、思緒回復如年輕一般，而因此毅然決然投入抗衰老領域。2014年楊榮強將荷爾蒙療法合併幹細胞免疫療法進行運用在抗老逆齡醫學臨床中，吸引亞洲區域的名流跨海來台回春。
楊榮強說，康健以荷爾蒙療法合併幹細胞為亞健康客戶保養，短時間看來沒有醫學美容速效，但時間一長，就感受更深，有70歲的企業主到東南亞打高爾夫球，18桿打下來，比他年輕的都疲累不堪，只有老董精神奕奕。
(中時)
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