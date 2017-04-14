朝鮮半島情勢升高 府：總統不定期召國安會議掌握
朝鮮半島情勢升溫，總統府今天表示，國安團隊已密切關注，且並研擬各種可能要注意或因應的準備。媒體詢問，總統蔡英文是否有針對朝鮮半島召集國安團隊會議？總統府發言人黃重諺說，就像之前川習會一樣，都會有定期或不定期的討論，最近總統有召開國安會議。
朝鮮半島情勢已經幾近戰爭邊緣，相關各國也開始加強戒備。 黃重諺今天指出，過去這段時間以來國安團隊持續密切關注朝鮮半島相關局勢發展變化，及對區域無論在地緣政治或產經情勢可能造成影響，並在確保國家利益和國人安全福祉下，研擬各種可能要注意或因應的準備。
黃重諺說，台灣作為國際社會一份子，和其他國際成員在這方面有共同希望，希望區域可以維持和平穩定。
媒體追問如果朝鮮半島發生戰爭對台灣的影響為何？黃重諺說，各種可能性國安團隊都有討論，後續政策上政府該做哪些事情，都會到位。
(中時)
關鍵字：朝鮮半島
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