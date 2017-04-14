《歌手》總決賽明晚登場 林志炫邀她飆唱！

林志炫(左)將跨界合作與海莉飆唱。(湖南衛視歌手提供)

林志炫(左)與海莉首度攜手合作，屆時勢必掀起高潮。(湖南衛視歌手提供)

湖南衛視《歌手》總決賽明晚(15日)將登場，林志炫相隔4年，這回以「逆戰歌手」之姿強勢回歸，歷經２個月的鏖戰後闖進總決賽，「幫幫唱」單元，他以「解鎖古典跨界流行」為主題，邀請跨界女高音海莉（Hayley Westenra）獻聲助陣。

2人將合唱〈The Prayer〉，但海莉對於《歌手》現場直播，再加上得共同面對最後成績，心情難免有些緊張，林志炫維持「淡定哥」風格，安慰：「別擔心名次，忘記這是場比賽。」

2人這次透過李玟幫忙牽線合作，海莉答應後排開行程飛來台北討論細節，當天正好是海莉生日，林志炫特別準備蛋糕慶生，2人聊到音樂就停不了。

海莉對林志炫翻唱007電影主題曲〈Writing’s on the wall〉印象深刻，林志炫則稱讚海莉美聲天籟和語言天份，海莉「接地氣」加碼清唱〈月亮代表我的心〉展現攜手迎戰的決心。

2人先在台北做前期準備，目前已飛往長沙當地綵排，林志炫表示「製作單位給我逆戰歌手封號，「逆」是逆向思考，是由外而內，是反求諸己，是讓現在的自己，逆時，和過去的自己對話，從而找到音樂上的新聲。」

是否有信心奪下本屆歌王？他坦然表示：「我想追求的是傳世美感的作品，而不是瞬間評價的快感，這次能與頂尖歌手、音樂團隊合作，對我而言，於願足已，至於成績或名次，就留給觀眾決定吧。」

(中時)